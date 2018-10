Mercoledì 3 Ottobre 2018, 12:52 - Ultimo aggiornamento: 03-10-2018 13:14

Era da un paio di settimane che i carabinieri della stazione di San Giorgio del Sannio avevano segnalazioni di borseggi in occasione del mercato del martedì. Per questo ieri è stato disposto un articolato servizio di osservazione in tutte le vie d’accesso del mercato e con carabinieri in borghese all’interno del mercato. Nella tarda mattinata è stata notata un’auto sospetta con un giovane a bordo che parcheggiava davanti la scuola Rita Levi di Montalcini. Dopo poco il giovane sceso dall’auto ha seguito un anziano. I carabinieri lo hanno notato avvicinarsi all’anziano fino a sfilargli il portafoglio dalla tasca del pantalone. Il borseggiatore è stato subito bloccato, trasferito in caserma e dichiarato in stato d’arresto per furto aggravato. L’arrestato, un 27enne di Benevento, aveva anche una pinza metallica, tipo chirurgica, utilizzata verosimilmente per facilitare l’estrazione del portafoglio dalle tasche dei malcapitati o dalle borse delle donne.