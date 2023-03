Stop alle incursioni che vanno ben oltre le bravate giovanili. Il Comune spezza l'impasse sulla Bosco Lucarelli. Questa mattina dagli uffici del settore tecnico di via del Pomerio partirà la comunicazione indirizzata all'associazione temporanea d'impresa guidata dalla Mastio Restauri, aggiudicataria dell'intervento di abbattimento e ricostruzione parziale della scuola al rione Libertà. Lunedì la ditta sarà convocata in Comune dal Rup Achille Timossi per la formale consegna dei lavori e l'avvio ad horas della delimitazione dell'area di cantiere.

APPROFONDIMENTI Violenza contro le donne, bilancio positivo per "Invisibilia" 8 marzo a Benevento, Laila Baten marocchina e in attesa di cittadinanza: «In Consiglio mi sono sentita libera»

Un passo che romperà gli indugi causati dall'incredibile ritardo nella erogazione delle somme già stanziate, ma non ancora liquidate, al Comune di Benevento dal Ministero dell'Istruzione. La maxi opera è stata finanziata per 8.928.247 euro, dapprima nell'ambito del Piano triennale di edilizia scolastica (annualità 2019) del dicastero Istruzione, quindi con il Pnrr. Un iter procedurale quantomai farraginoso. A quattro anni dalla chiusura disposta dal sindaco Mastella a seguito delle verifiche che ne decretarono l'elevato indice di rischio sismico, il grande plesso di via Gioberti non ha ancora visto in posa nemmeno la tradizionale prima pietra.

Gli uffici municipali hanno provveduto nel novembre del 2021 alla indizione della gara, e a marzo dello scorso anno è stata effettuata l'aggiudicazione. Il contratto con l'Ati è stato sottoscritto lo scorso 30 novembre per un importo di 6.838.649 euro. Ma ciò che più conta al momento è che non hanno ancora compiuto il percorso inverso le risorse destinate al Comune di Benevento in acconto sul budget. Ovvero il 20 per cento del totale, somme troppo ingenti per autorizzare lo start dei lavori "sulla fiducia", ancorché nei confronti di un Ministero. Di qui la lunghissima attesa.

Trascorso un anno dall'aggiudicazione, il Comune imprime adesso una decisa accelerazione finalizzata quantomeno a rendere la vita più difficile ai balordi che da tempo hanno eletto la struttura a meta di raid notturni e, stando a testimonianze, persino di riti esoterici con ignobili violenze su animali. Pratiche denunciate qualche giorno fa dalle organizzazioni animaliste della città con un sit in di protesta a Palazzo Paolo V cui hanno preso parte anche rappresentanti dell'amministrazione comunale, che ha convocato un tavolo ad hoc per il 16 marzo a Palazzo Mosti. Solidarietà cui ha fatto da contraltare però, fino ad ora, secondo la voce critica del sodalizio Altrabenevento, la mancanza di azioni concrete di prevenzione nei confronti delle «barbare e delinquenziali pratiche di anonimi malintenzionati, verosimilmente di giovane età». Critiche a cui l'amministrazione, tramite il consigliere Alboino Greco, ha risposto a muso duro.

Nell'attesa dell'intervento di riqualificazione, il maxiplesso di via Gioberti è assai facilmente accessibile dall'esterno. Ora si conta di poterlo riconsegnare alla città tra la fine del 2024 e i primi mesi del 2025. Da contratto sono previsti 635 giorni di lavori utili. Un conto alla rovescia che si spera possa scattare quanto prima. A opere ultimate, si prevede che nella struttura trovino posto gli oltre duecento studenti delle Medie ma anche i piccoli alunni della vicina Elementare-Materna Silvio Pellico, così da ottimizzare gli ampi spazi a disposizione in linea con le direttive ministeriali.