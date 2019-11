Botti e petardi contro arredi e persone: il parco urbano di San Giorgio del Sannio è ostaggio di gruppetti di ragazzini, vere e proprie baby-gang. È il tema dell'interrogazione di Francesca Maio, portavoce del M5s in consiglio comunale che scrive: «Bambini e genitori spaventati, intere famiglie sotto scacco, l'amministrazione comunale intervenga, visto l'avvicinarsi delle feste natalizie».



L'esponente grillina denuncia che l'uso incontrollato di botti, da parte di gruppi di ragazzini, è diventata oramai una consuetudine, lungo il centralissimo viale Principe Carlo III Spinelli e, soprattutto, sul parco urbano del Millenario. «Particolarmente significativo, e preoccupante, - afferma la consigliera Maio - quanto accaduto nella notte di Halloween al parco urbano, quando un gruppo di ragazzini, così come raccontato da diversi genitori, ha lanciato botti sull'arredo urbano (giostrine, canestro, aiuole) e perfino sulle persone. Un ragazzino riporta la consigliera comunale d'opposizione - era sullo scivolo ed ha ricevuto un botto che gli è scoppiato vicino all'orecchio. Giustamente allarmata, la madre ha chiamato i carabinieri, considerato pure che c'era un gruppo di ragazzine spaventate perché vittime del lancio dei botti».

«La pattuglia dei carabinieri riferisce sempre la consigliera pentastellata - è arrivata da Benevento dopo circa 10 minuti. I ragazzi, alla vista dei militari, sono scappati, per poi ritornare all'attacco, all'allontanarsi degli stessi». È sempre la consigliera Maio a riferire che l'episodio, però, non è rimasto isolato: «I botti sono continuati anche il giorno dopo, agevolati dal fatto che sul viale vi è scarsa illuminazione. E ancora, un'altra segnalazione riguarda la sera del 3 novembre, quando, intorno alle 21, un ragazzo di circa 17 anni è caduto ed è stato trasportato in ambulanza in ospedale. Diverse madri, poi, - continua Maio - riferiscono che, sempre nel parco urbano, vi sono ragazzi che farebbero sistematico uso di sostanze stupefacenti». Insomma, una situazione che merita «la giusta attenzione da parte delle istituzioni e delle forze dell'ordine».



Da qui gli interrogativi della consigliera del Movimento Cinque Stelle che all'amministrazione chiede «quali azioni intende mettere in atto per scongiurare altre situazioni, come la notte di Halloween, considerato l'avvicinarsi delle festività natalizie il cui uso di botti è accentuato?». Inoltre, l'esponente pentastellata chiede di sapere «quali misure intende adottare l'amministrazione per prevenire episodi di spaccio ed uso di sostanze stupefacenti sulle strade poco illuminate di San Giorgio del Sannio». «Un paese medio-grande come il nostro - conclude Maio - deve poter contare su un servizio di vigilanza urbana che sia presente anche di sera. L'assenza dei vigili in orario non proibitivo e in una serata di prevedibile presenza di bambini e famiglie non è tollerabile. Vogliono fare il comune unico ma non sanno gestire neanche quello attuale».



«Per quanto riguarda le iniziative di vigilanza sostiene il sindaco Mario Pepe - ritengo che siano fatte in maniera adeguata dalle forze dell'ordine e dal comando dei vigili. Certamente rispettando gli orari di servizio e anche i contratti di lavoro. In estate riusciamo a raggranellare delle risorse che consentono ai vigili di fare lo straordinario. È chiaro che il tema della sicurezza e della vigilanza è un tema in evidenza. Quindi bisogna impegnare maggiormente tutti, soprattutto le forze dell'ordine a essere più presenti, o meglio, a fare controlli notturni nella nostra comunità. Se si realizza un solo Comune, si fanno economie di scala in modo da organizzare meglio i servizi, da dare una migliore uniformità umana, sociale e relazionale alle comunità». © RIPRODUZIONE RISERVATA