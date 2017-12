Botti non autorizzati nel negozio: sequestro e denuncia a Limatola

Giovedì 28 Dicembre 2017, 14:42 - Ultimo aggiornamento: 28-12-2017 14:46

I Carabinieri della Compagnia di Montesarchio e della Stazione di Dugenta hanno sequestrato oltre 100 scatole di materiale pirotecnico privo del marchio “CE”, tutto appartenente alla categoria V, trovato all’interno di esercizio commerciale di LImatola. Per il titolare dell’esercizio, che non è stato in grado di fornire alcuna documentazione relativa alla provenienza né alla vendita di tale merce, è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Benevento.