Attentato incendiario nella notte presso l'hotel Dg Garden. La struttura si trova in via San Pio, alla periferia della città, nella contrada San Chirico lungo la strada che conduce a Pietrelcina. I malviventi hanno dato fuoco a delle cassette in plastica contenenti bottiglie di acqua minerale che erano all'esterno dell'edificio e quindi in un luogo di facile accesso. Un rogo senza dubbio doloso perché i vigili del fuoco e polizia intervenuti sul posto hanno rinvenuto una bottiglia di plastica contenente dei resti di liquido infiammabile. Gli attentatori hanno cosparso la benzina sulle cassette e poi vi hanno dato fuoco dileguandosi rapidamente. Pochi i danni arrecati dall'incendio: del resto se avessero voluto recare devastazioni più consistenti avrebbero preso di mira altre parti dell'edificio. Pertanto pur nella limitazione dei danni resta la gravità dell'accaduto ascrivibile senza alcun dubbio ad un atto intimidatorio opera della mala locale. L'allarme è scattato la scorsa notte intorno alle tre quando è giunta una telefonata al comando dei vigili del fuoco per un incendio che si stava sviluppando presso l'hotel. Sul posto sono giunti vigili del fuoco, gli agenti della polizia di stato della squadra mobile e della polizia scientifica. I vigili hanno solo dovuto evitare che le fiamme si propagassero ad altre strutture dell'edificio. Le fiamme rosse hanno impiegato poco più di un' ora per domare il rogo, non particolarmente imponente. Poi sono scattati i primi accertamenti, tra cui il ritrovamento della bottiglia, che è stata sequestra dagli agenti della mobile che conducono le indagini.

Un incendio che non ha creato particolare allarme neppure tra gli ospiti dell'hotel a quell'ora immersi nel sonno e svegliati dal trambusto. Nel pomeriggio la titolare dell'hotel si è recata in questura per formalizzare la denuncia ed avrebbe in quella sede escluso minacce o altri atti intimidatori. Gli agenti della scientifica - tenuto conto che nel luogo dove erano accatastate le cassette non vi sono telecamere - hanno cercato a lungo immagini di altre apparecchiature lungo la strada che conduce all'hotel, alla ricerca del veicolo con cui gli attentatori sono giunti sul posto. Sia lungo la via che conduce alla contrada San Chirico che proprio nei pressi di altre attività commerciali presenti in zona. Accertamenti anche presso distributori di carburante tutti dotati di telecamere, per cercare di individuare dove è avvenuto il rifornimento di benzina adoperata per appiccare l'incendio, specie se fosse stato fatto da elementi della mala locale noti agli inquirenti.

Un attentato nei confronti di un'attività imprenditoriale che rappresenta un elemento di novità e rompe una tregua, anche se in occasione del Ferragosto spesso si sono avuti in passato attentati di natura estorsiva. Negli ultimi tempi gli incendi hanno invece riguardato in prevalenza solo veicoli in sosta in varie zone della città, solo in alcuni casi appartenenti ad imprenditori. Ma nell'ultimo anno si erano trascurate le sedi delle varie attività proprio per evitare che la collocazione di telecamere potesse portare al identificazione degli attentatori. Questa volta chi ha agito ha preferito appiccare il fuoco in una zona dell'edificio dove non ci sono apparecchiature elettroniche, una modalità che conferma da parte degli attentatori una buona conoscenza dei luoghi.