Venerdì 26 Aprile 2019, 11:30

Impennata di visitatori, luoghi d'arte presi d'assalto e centro città vivace fino al tramonto. La giornata del 25 aprile trascorre all'insegna della soddisfazione sotto il profilo del turismo e il bilancio finale, al netto di qualche disagio già noto da tempo, è decisamente confortante. Agevolati dal lungo ponte che ha caratterizzato le festività pasquali, da una giornata dal clima più estivo che primaverile (toccati i 30 gradi), da un discreto numero di esercizi commerciali aperti mattina e pomeriggio, e da una recente serie di iniziative ed eventi che cominciano a dare i primi frutti, centinaia di turisti provenienti anche dall'estero hanno scelto di trascorrere l'intera giornata a Benevento, palesando compiacimento per aver puntato sul Sannio. L'Arco di Traiano, il Teatro Romano, la Chiesa di Santa Sofia, il Museo del Sannio, l'Arcos, l'Hortus Conclusus e il restante patrimonio storico artistico cittadino sono state le mete gettonate a tutte le ore prevalentemente da famiglie con bambini e coppie di mezza età, intente a scattarsi selfie e consultare guide online, facendo registrare numeri superiori rispetto al weekend di Pasqua. Oltre 150, ad esempio, i tagliandi staccati dalla biglietteria del Museo del Sannio, dove è stata notevole la richiesta di visite guidate, segnale evidente di un turismo mirato e non di riflesso. Lazio, Toscana, Emilia Romagna, Piemonte, Veneto le regioni di provenienza di visitatori giunti per ammirare la città, almeno per ieri non più considerata una meta di passaggio per via della vicinanza con Roma e Napoli. Gran parte dei turisti, infatti, proveniva proprio dall'hinterland partenopeo, casertano e dalla provincia sannita, come risulta dai dati relativi al Museo egizio Arcos, che ha venduto circa 30 biglietti, più del doppio rispetto alla media giornaliera. Bilancio positivo soprattutto per il Teatro Romano, dove i tagliandi sono stati ben 197 (a cui vanno sommati i 171 del Museo Archeologico di Montesarchio).