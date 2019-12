Un principio di incendio ha interessato questa notte, intorno all'una, un furgone al rione Libertà. Gli agenti di una volante durante il servizio di controllo hanno notato le fiamme e avvertito i vigili del fuoco che sono intervenuti per spegnerle. Gli uomini del vicequestore Flavio Tranquillo stanno indagando per capire la natura del rogo che non si esclude possa essere doloso. © RIPRODUZIONE RISERVATA