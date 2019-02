Giovedì 21 Febbraio 2019, 23:29 - Ultimo aggiornamento: 22 Febbraio, 06:25

I militari della stazione dei carabinieri forestali di Benevento, in contrada Torre Alfieri, hanno sorpreso e individuato in flagranza di reato una persona intenta nel dare fuoco a rifiuti di vario genere, abbandonati su un terreno adiacente la propria abitazione, mentre sul posto l’aria era già nauseabonda. Nell’intimare al responsabile di interrompere subito la condotta illecita, i carabinieri hanno prima provveduto ad assicurare lo spegnimento del focolaio, procedendo poi al sequestro dell’area interessata e a denunciare l’uomo per abbruciamento illecito di rifiuti.