Stava bruciando lastre di eternit utilizzate come coperture per tettoie il 55enne che è stato denunciato questo pomeriggio dai carabinieri della stazione di Frasso Telesino. Attirati dal fumo denso e scuro i militari che stavano svolgendo un servizio di controllo hanno scoperto il rogo appiccato nei pressi di un'abitazione e spento le fiamme evitando che venissero emessi ancora fumi tossici. L'area è stata sottoposta a sequestro in attesa del sopralluogo dei tecnici dell'Arpac di Benevento per la caratterizzazione dei rifiuti.

Venerdì 17 Maggio 2019, 18:24

