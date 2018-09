Mercoledì 12 Settembre 2018, 23:16

BENEVENTO - Spari nella notte all’esterno di un locale sulla Provinciale, dove era in corso una festa: caos nella sala e attimi di terrore tra i presenti, che hanno tutti pensato ad una rapina. Era da poco passata l’una al risto-pub «Happy day»: al suo interno una trentina di persone, tra cui alcuni bambini, che avevano deciso di salutare l’estate e il ritorno a scuola con una festa, quando si sono sentiti nettamente quattro colpi di pistola in rapida successione provenire dall’esterno. La scena, con gli spari e il fuggi fuggi generale, è stata videoripresa per caso da una bambina con il telefonino, che seguiva i genitori e gli altri mentre ballavano.