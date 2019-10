CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 20 Ottobre 2019, 09:24

Indagati per stalking e comportamenti di natura persecutoria nei confronti del titolare del bar «Happy days», lungo la via Provinciale, un imprenditore di 53 anni, Filippo Oropallo, per il quale sono scattati gli arresti domiciliari, e suo figlio Michele, 19enne, che dovrà sottostare all'obbligo di firma. Il provvedimento di custodia cautelare è stato disposto dal gip, Gelsomina Palmieri, a chiusura di un'inchiesta condotta dai carabinieri e coordinata dal sostituto procuratore, Maria Dolores Del Gaudio.