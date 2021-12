In seguito della irrevocabilità delle dimissioni rassegnate dal sindaco di Buonalbergo, Michelantonio Panarese, il prefetto di Benevento ha sospeso il consiglio comunale di Buonalbergo e nominato Salvatore Guerra, viceprefetto aggiunto in servizio presso la prefettura-u.t.g. di Benevento, commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell'ente, attribuendogli le funzioni del sindaco, della giunta e del consiglio.