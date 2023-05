Buongiorno Ceramica, torna la festa diffusa a Cerreto Sannita

E' in programma a Cerreto Sannita, per sabato 20 e domenica 21 maggio, 'Buongiorno Ceramica', il tradizionale appuntamento con la festa diffusa della ceramica italiana, celebrata in tutte le 57 le città che da sempre coltivano l’antica tradizione ceramista.

Nella cittadina sannita si potrà andare alla scoperta di botteghe, laboratori ed atelier in cui quotidianamente la ceramica viene pensata e realizzata. I visitatori saranno coinvolti in prima persone nella attività e potranno visitare musei, gallerie, seguire percorsi a tema, conoscere tradizioni secolari, scoprire le creatività più innovative, partecipare a laboratori collettivi o fare piccole sedute di lavoro individuali.

Si parte sabato mattina alle ore 10 con un laboratorio esperienziale aperto, nel corso del quale gli alunni e i docenti del liceo artistico Carafa-Giustiniani di Cerreto, che ospiterà l’evento, incontreranno l’istituto comprensivo Mazzarella ed il Kennedy. Dalle ore 11 inizierà 'Cerreto: Storia, Religione e Maioliche', un percorso programmato per visitare la città ed il museo della ceramica cerretese, che si concluderà alle 16.

Alle 18.00, alla presenza dell’assessore regionale alla Formazione Professionale Armida Filippelli, è in calendario l’inaugurazione della mostra di Giancarlo Ianuario Solaris 'Alchimie e forme astrali: terracotta e ceramica raku' presso il chiostro di palazzo Sant’Antonio dove alle 19 il conservatorio Nicola Sala si esibirà in un concerto. Domenica la kermesse si aprirà con la visita dell’assessore al Turismo della Regione Campania, Felice Casucci. Per info e prenotazioni è possibile contattare i numeri telefonici: 3281511086 e 3894408064.