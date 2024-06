«Tutto questo garantismo ideologico ha permesso all'assassino di mio figlio di essere libero nonostante un precedente tentato omicidio e, quella sera, di sparare contro Giogiò e di ucciderlo. Da dieci mesi attendo una telefonata da parte del Garante per i detenuti Samuele Ciambriello, invece continua a portare avanti una narrazione sbagliata dalla parte di Caino». Lo ha detto Daniela Di Maggio, madre di Giovanbattisa Cutolo, il musicista e compositore ucciso a Napoli lo scorso 31 agosto a Napoli, ieri a Benevento per ricevere il premio «Luis Bacalov» all’interno di alcune iniziative in ricordo di Massimo Troisi.

APPROFONDIMENTI Daniela Di Maggio, la mamma di Giogiò in lacrime: «Il papà del killer ha detto agli amici di mio figlio "farete la stessa fine"» Eboli, il Premio Giogiò all'ensemble musicale del liceo Perito-Levi Giovanbattista Cutolo ucciso a Napoli: arrestato in Spagna uno dei complici

Alla mamma di Giogiò, Daniela, non è andato giù come alcuni avvocati presenti al dibattito«Ragazzi che sparano-viaggio nella devianza grave minorile» abbiano affrontato il delicato tema della devianza minorile: «I giovani vanno rieducati, perché in fieri possono cambiare». Di Maggio non ci sta e tuona, rivolgendosi anche al garante Ciambriello seduto alle sue spalle in platea. «Sto combattendo da dieci mesi per cambiare le cose. Le pene per i minori vanno inasprite. Il killer di mio figlio “aveva la messa alla prova”, eppure». Rivolgendosi al garante: «Non mi ha neanche salutata e mi deve delle scuse». Mentre all’avvocato ha replicato: «Sono solo sciocchezze. Continuerò a battermi per cambiare una legge vecchia di trent'anni». Secondo Daniela Di Maggio «c'è poca empatia verso una mamma che ha perso suo figlio. Nessuno pensa più alle vittime e ai familiari. Giogiò non ritorna, ma con questa narrazione eccessivamente garantista non si tutelano neanche i figli degli altri. Io capisco che in molti mandano i figli a studiare all'estero, mentre un ragazzo perbene come Giogiò è stato ucciso a casa sua. È proprio questo garantismo ideologico - ha concluso mamma - che ha rovinato l'Italia e ha ucciso Giogiò».