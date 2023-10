CACCIA AI TESORI ARANCIONI DEL TOURING CLUB ITALIANO

Giunge al suo venticinquesimo anno di vita l'iniziativa targata Touring Club che invita a scoprire i «tesori» dell'entroterra, attraverso percorsi naturalistici che si snodano nel cuore dei borghi certificati con la Bandiera arancione, accompagnando i partecipanti sulle tracce di usi, costumi, persone, monumenti e piccole curiosità dei luoghi meno noti del Paese.

Una mobilitazione che oggi sbarca a Sant'Agata de' Goti, dove alcune tappe saranno animate da personaggi in costume d'epoca. La caccia al tesoro è in programma dalle 10 alle 13 e consiste in una caccia ai prodotti tipici presso gli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa. Si parte dal «Tourist info point» di piazza Trieste 19, dove è possibile ritirare gli indizi. Una caccia al tesoro che, questa mattina, si terrà contemporaneamente in tutta Italia. In ogni borgo, le squadre partecipanti che completeranno correttamente la caccia, riceveranno un dono rappresentativo del territorio.

TARTUFO EXPERIENCE FEST

CERRETO SANNITA DIVENTA

FRAGNETO MONFORTE TRA TOUR

Chiusura col botto oggi, a pranzo e a cena, a San Leucio del Sannio, territorio garanzia di qualità per i tartufi, dove gli ultimi tre giorni sono stati dedicati totalmente al tartufo.a ma anche delle esperienze, delle radici, del gusto, dell'arte e della musica. A pranzo, gli appassionati del tartufo saranno allietati dalla «posteggia napoletana» mentre dalle 18.30 suonerà la Boomerang Orkestra e ci saranno numerosi artisti di strada ad allietare la platea della manifestazione.Torna il prossimo weekend (14 e 15 ottobre) a Cerreto Sannita l'incontro fra le 17 città di antica tradizione ceramica delle 5 regioni del Sud: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania e Puglia. L'epicentro sarà dunque Cerreto, dove sfileranno in vetrina le magnifiche creazioni di un'arte antica.

Nell'ambito del 35esimo raduno internazionale di mongolfiere a Fragneto Monforte, torna anche l'iniziativa «I like Sannio». Previste visite guidate a palazzi, chiese e centro storico contornate da spettacoli folk, artisti di strada, buon cibo e tanto sano divertimento. Poi tutti al campo sportivo per assistere alla maga dei voli delle mongolfiere. Un format che si inserisce nel contesto del tour tra i centri della provincia, mirati alla promozione della partecipazione giovanile e alla consapevolezza delle risorse territoriali.

