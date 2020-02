Il cadavere di un anziano è stato trovato poco prima di mezzanotte in una piazzola, utilizzata per la sosta, di fronte all'ingresso del pronto soccorso del Rummo. L'uomo, sui 70 anni, non è stato ancora identificato non avendo con sé i documenti. A lanciare l'allarme un passante. Sul posto sono subito arrivate un'ambulanza del 118 e una pattuglia della polizia. Sul corpo c'erano due coperte. Non ci sarebbero segni di violenza. Non è escluso che qualcuno nel tentativo di soccorrerlo lo abbia lasciato all'esterno dell'ospedale probabilmente perché accortosi del decesso.

