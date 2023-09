Piovono calcinacci in un'aula dell'istituto tecnico industriale «Bosco Lucarelli» di Benevento. Non il primo episodio, probabilmente neanche l'ultimo, considerando che molte delle scuole superiori della città necessitano di un restyling totale. Fortunatamente solo un grosso spavento per i 23 alunni dell'aula informatica dell'edificio di viale San Lorenzo, dove il crollo di calcinacci si è verificato giovedì, nell'ultima ora di lezioni, adesso dirottati dalla dirigente scolastica Maria Gabriella Fedele in altri ambienti «sicuri» della scuola.

«Per tutelare gli alunni e il personale - spiega la preside l'aula è stata chiusa immediatamente, in accordo con il dirigente provinciale. Abbiamo disposto come prima e immediata misura il prosieguo delle lezioni in altri spazi, sfruttando anche l'aula magna al primo piano e l'aula open space». Ieri ulteriore sopralluogo dei tecnici della Rocca dei Rettori, ente proprietario degli istituti superiori sanniti, al termine del quale il dirigente del settore edilizia scolastica, Salvatore Minicozzi, ha confermato la chiusura dell'aula interessata dal parziale crollo. Tra l'altro, in questa fase, per il «Bosco Lucarelli» sono in corso procedure d'appalto per la realizzazione di una nuova palestra attraverso la demolizione e la ricostruzione di strutture esistenti, per un importo finanziato di 960.947 euro, oltre alla redazione del progetto esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione funzionale dell'immobile, per ulteriori 4.950 euro. Interventi che, però, sono distanti dall'aula dove sono caduti i calcinacci

Il responsabile di settore della Provincia, inoltre, dopo le segnalazioni della dirigente scolastica Annamaria Morante, ha disposto lavori straordinari che interesseranno il liceo artistico «Virgilio» sempre nel capoluogo. Qui verranno rimosse due gradinate esistenti da alcuni anni nelle aule del secondo piano della scuola, dove si trovano alcune postazioni pluriposto degli alunni. Dal sopralluogo effettuato dall'ingegnere Minicozzi, infatti, è emerso che i manufatti, ubicati nella zona d'ingresso dei due ambienti, sono realizzati in pendenza.

«Ormai impraticabili e non più funzionanti, le gradinate presentano un serio rischio per gli allievi poiché non garantiscono la dovuta stabilità. Tenuto conto della loro vetustà, addirittura potrebbero creare seri problemi di stabilità e sicurezza», si legge nella determina provinciale. Il lavoro, affidato alla ditta «Costruzioni Iorio», costerà 37.488,82 euro.

Dovranno essere eseguiti interventi nell'istituto «Moro» di Montesarchio (adeguamento sismico ed efficientamento energetico per 3,4 milioni), preesso il liceo «Giannone» di Benevento (messa in sicurezza e adeguamento sismico per 3,1 milioni). Bisognerà inoltre avviare i cantieri relativi all'istituto agrario «Vetrone» di Benevento (adeguamento sismico per 3,6 milioni), al «Rampone», sempre nel capoluogo (manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico per 1,5 milioni), così come al «Guacci» (manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico da 1,5 milioni) e «Le Streghe Marco Polo» (demolizione e ricostruzione per 7,7 milioni). Infine l'istituto «Medi» di San Bartolomeo in Galdo, del quale è programmato l'abbattimento e ricostruzione per 2,2 milioni.«È una priorità investire nella scuola sia per mettere in sicurezza gli edifici, sia per adeguarli alle esigenze di una didattica più moderna, offrendo maggiori opportunità agli studenti e agli operatori», commenta il presidente della Provincia, Nino Lombardi.