In cinque avevano aggredito un poliziotto che, libero dal servizio, aveva cercato di sedare una lite in un bar di Limatola. Il caso dei cinque indagati per violenza privata, lesioni gravi e minaccia a pubblico ufficiale è passato ieri mattina al vaglio del gup Maria di Carlo. Nel corso dell'udienza sono state stralciate le posizioni di tre imputati, dopo l'istanza di messa alla prova del loro difensore Claudio Sgambato. Da definire il verdetto per gli altri due indagati, difesi da Angelo Maria Reccia. In ogni caso, il verdetto dei primi tre è atteso nell'udienza del prossimo 2 novembre. La vicenda risale al 26 dicembre del 2021. Quella sera, infatti, secondo l'accusa i cinque, originari di Castel Morrone, avrebbero inseguito con una Mercedes un'Alfa Romeo Giulietta con tre persone a bordo, un uomo e due donne, lungo le strade di Limatola.

APPROFONDIMENTI Benevento: pensionato esce per la solita passeggiata poi scompare: stroncato da un malore Mastella: «Da Benevento a Pietrelcina la Marcia per il Sud» Incidente lungo viale degli Atlantici, centauro in prognosi riservata

Questi ultimi, per sfuggire all'inseguimento, si sarebbero rifugiati in un bar, dove sarebbero stati raggiunti e dove sarebbe iniziata la furibonda lite. Un poliziotto fuori servizio avrebbe poi cercato di riportare l'ordine, ma i cinque gli si sarebbero avventati contro: uno lo avrebbe colpito al volto con un pugno e poi, con l'agente a terra, con calci e pugni. Il tutto, nonostante quest'ultimo fosse in abiti civili e si fosse qualificato. Il malcapitato era stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale «San Pio» di Benevento, dove gli erano state diagnosticate ferite al viso e alla regione temporale destra e la frattura del pavimento orbitario sinistro, con una prognosi di 45 giorni. Dalle indagini dei carabinieri, era scattato per i cinque un divieto d'accesso disposto dal questore Giobbi per 2 anni, dalle 18 alle 24 di ogni giorno, agli esercizi pubblici di Limatola. Si tratta di due 24enni, un 25enne, un 22enne e un 20enne.