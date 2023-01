Ancora problemi di riscaldamento negli istituti scolastici di Benevento. Ieri mattina la protesta degli studenti è scattata alla succursale dell'istituto magistrale Guacci in via Compagna (nel plesso del Rampone), al rione Ferrovia. Al suono della campanella i ragazzi sono rimasti all'esterno della scuola, disertando le lezioni. La causa delle lamentele sono le temperature rigide riscontrate nelle classi, a causa del malfunzionamento di alcune caldaie. Un problema esistente già prima dell'inizio dell'anno nuovo e segnalato da parte degli studenti. «Vogliamo spiegazioni - dicono - sul perché non funzionino le caldaie e soprattutto vorremmo sapere quando verranno sistemate. Nei giorni scorsi le temperature erano comunque miti all'esterno e non abbiamo minimamente pensato di scioperare anche se a più riprese abbiamo chiesto che si regolasse la temperatura dei termosifoni e si risolvesse il problema. Ora con le temperature scese all'improvviso non si può stare in classe. Abbiamo portato finanche le coperte ma non è giusto che sia così».

APPROFONDIMENTI Giunta-consiglieri: ok al vertice ma resta il caso Scarinzi Crisi personale al San Pio, arrivano i primi rinforzi Oneri di urbanizzazione, mozione per i controlli



Chiamata in causa, la Provincia, responsabile degli immobili delle scuole superiori, ha emanato una nota di chiarimento: «Non appena segnalato il problema - è scritto - è stata svolta subito un'ispezione tecnica da parte della ditta responsabile della manutenzione degli impianti termici. Appurata la necessità di sostituire alcune componenti dell'impianto, è stato tuttavia impossibile procedere all'acquisto dei ricambi in quanto l'azienda produttrice delle caldaie installate nella succursale non è più operativa avendo cessato le attività. La ditta responsabile della manutenzione ha dunque proposto al settore tecnico una soluzione alternativa consistente nel riparare, con i pezzi disponibili, almeno due delle caldaie installate nella succursale al fine di garantire, sia pure in misura ridotta, il riscaldamento, in attesa dell'acquisto e messa in opera di un nuovo impianto. La soluzione proposta è stata accettata dal dirigente tecnico Giordano e dunque si procederà subito come descritto».



Blocchi al riscaldamento si erano già verificati in altre scuole cittadine, l'Iti Bosco Lucarelli, il liceo scientifico Gaetano Rummo e il Galilei-Vetrone, e in alcuni istituti della provincia. «Mi sono interfacciato con i ragazzi del Guacci - dice il presidente della Consulta degli studenti, Fausto Desiderio - mi hanno informato del malfunzionamento di alcune caldaie che hanno il compito di riscaldare le aule sia del Rampone che del Palmieri. Dopo vari giorni di lezioni al freddo è stato manifestato il problema alla dirigente scolastica che ha chiamato i tecnici competenti. In prima battuta il problema sembrava essersi risolto, ma poi si è verificato nuovamente. Da qui la scelta di protestare, cosa mai avvenuta in precedenza». Desiderio consulta che come «Consulta siamo d'accordo che le scuole debbano essere un luogo sicuro, confortevole e accogliente dove poter seguire le lezioni. Non è tollerabile lasciare i ragazzi senza riscaldamento in questo periodo. Capiamo però anche che è un problema annoso, non risolvibile in poco tempo. Ci aspettiamo un impegno tangibile della Provincia per far cambiare la situazione, prima che diventi più critica».