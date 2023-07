L'arrivo di «Caronte» incrementa gli accessi al Pronto soccorso del Rummo ma, secondo il primario delle emerge, il numero degli ingressi è in linea con il periodo e con la media nazionale.

«Attualmente dice Rodolfo Nasti, direttore dei reparti di Medicina d'urgenza e Pronto soccorso, allo smonto dalla notte trascorsa in reparto la nostra equipe deve far fronte a circa 100 accessi al giorno, anche a causa delle temperature elevate degli ultimi giorni.

È chiaro che, con il termometro che arriva a superare i 40 gradi, gli anziani e i pazienti cronici con patologie respiratorie, con scompensi cardiaci, malattie renali, metaboliche e oncologiche, sono ad alto rischio di malori, di disidratazione, di crisi cardiache che speventano i familiari che fanno ricorso al Pronto soccorso del nostro ospedale. Il consiglio che possiamo dare è di contattare i medici di famiglia prima di recarsi in ospedale perché, in genere, si tratta di malori gestibili anche a domicilio, e di osservare le regole basilari per cotrastare il caldo, come l'uso di indumenti di fibre naturali, evitando quelle sintetiche, rimanere in casa nelle ore calde e assicurarsi che, le persone malate e anziane abbiano sempre a disposizione frutta e bevande fresche per evitare la disidratazione».

Queste sono le regole generali da seguire per evitare di andare incontro a sgradevoli episodi di malessere, consigliate anche dai medici di famiglia che, nel periodo estivo, intervengono sulla rimodulazione dei farmaci e sulla somministrazione di sali minerali, in caso di pazienti trattati con diuretici, oltre a svolgere una campagna di informazione e di sensibilizzazione, mirata proprio a ridurre gli accessi in pronto soccorso, ma anche in questo caso, c'è il «quid» che sfugge al controllo in quanto, se mancano i supporti familiari e gestionali necessari, in caso di un malore improvviso gli anziani si spaventano e cercano rifugio in ospedale, per essere accuditi.

L'altra fascia ad alto rischio di malessere è rappresentata dai pazienti psichiatrici che risentono delle temperature elevate e possono avere reazioni psicotiche che generano ansia e irrequietezza con una percezione alterata della realtà. Anche in questi casi, gli interventi tempestivi e il ricorso a farmaci specifici riescono, in genere, a ripristinare l'equilibrio e a superare la fase critica.

«I problemi in Pronto soccorso ci sono continua Nasti ma, anche quelli rientrano nel quadro delle complessità che esistono a livello nazionale, legate soprattutto alla grave carenza di personale. Se si pensa che ci vogliono 11 anni per avere a disposizione un professionista delle emergenze, ci si rende conto delle dimensioni delle difficoltà che tutte le unità di Pronto soccorso stanno affrontando in questa fase. Capisco anche che possano esserci critiche da parte dell'utenza ma per me rappresenta uno stimolo a crescere e a migliorare l'offerta. La nostra squadra di professionisti, insieme alla direzione strategica, sta lavorando per sopperire alle necessità dell'utenza, affrontando quotidianamente una percentuale dell'8% di codici rossi cui si aggiungono i codici arancioni. Nel periodo estivo non aumentano solo le crisi cardiache e respiratorie ma anche i politraumi per effetto di incidenti sulle moto e sui mezzi agricoli. Poiché il nostro ospedale è un Hub per le patologie traumatiche, respiratorie e cardiache, la mole di lavoro è sicuramente significativa. Per i codici verdi l'attesa è in media di 120 minuti».

Intanto, Massimo Imparato, segretario generale della Cisl Irpinia Sannio lancia la provocazione alla Regione Campania e alle autorità competenti. «Chiediamo - scrive in una nota - l'annessione dell'azienda ospedaliera all'Asl e al sindaco Clemente Mastella di convocare la Conferenza dei sindaci e se sarà necessario, sbarreremo noi simbolicamente con una protesta i cancelli del Pronto soccorso del Rummo, che andrebbe chiuso per gestione inadeguata».