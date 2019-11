Comune unico del Medio Calore, vertice a Calvi

BENEVENTO - Si è tenuto, presso il Comune di Calvi, un incontro tecnico-operativo nell’ambito delle azioni propedeutiche alla istituzione di un comune unico. Hanno preso parte il sindaco di San Giorgio del Sannio, Mario Pepe; il vice sindaco di San Nazzaro, Antonio Corbo con il consigliere di opposizione Luca Pepe; per il comune di San Martino Sannita, il vice sindaco Raffaele Spagnuolo e l’assessora Angela Martignetti e il sindaco di Calvi, Armando Rocco. A relazionare è stato Michele Scognamiglio, già funzionario del ministero dell'Interno, esperto di finanza pubblica degli enti territoriali, che nel dettagliare il percorso per la fusione, ha, tra l’altro, sottolineato come l’iniziativa per l’istituzione di nuovi Comuni può essere esercitata dai Consigli comunali con deliberazione a maggioranza qualificata dei due terzi. © RIPRODUZIONE RISERVATA