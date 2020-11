Schiacciato dal cancello camionista rischia la vita

BENEVENTO - Tragedia sfiorata ieri mattina in via Mura della Caccia, nel Rione Ferrovia, nello spazio che delimita il confine tra la strada e l’area di proprietà della Rete Ferroviaria Italiana, dove un 42enne di Benevento è stato travolto da un grosso cancello, diveltosi per motivi da accertare, durante il proprio turno lavorativo da autotrasportatore. Ricoverato d’urgenza presso l’ospedale «San Pio», versa in gravi condizioni.

