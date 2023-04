La Pasquetta sancisce la fine della festività di Pasqua. Una festa ricca di tradizioni che le unisce famiglie un capo all'altro del Bel Paese. Il mondo contadino, specie delle aree interne, in questi momenti rimette in primo piano influenze, suggestioni e divagazioni gastronomiche. L'arte culinaria consolidata rende luculliano il pranzo delle feste. La dieta viene relegata all'ultimo dei pensieri, perché la tavola va onorata. Ma non è solo la cucina a farla da padrona nel weekend pasquale. Molte tradizioni sono legate a riti e segni che riportano a tempi molto antichi ma che ancora resistono e si rinnovano.

La «tavella», ad esempio, è un sacro strumento che sostituisce le campane, zittite nel momento in cui Cristo muore in croce. Un rettangolo di legno cui sono agganciati dei battenti penzolanti in ferro battuto e una grossa maniglia in testa, intarsiata, che serve a tenerlo e a farlo girare su se stesso: in questo modo questo strano arnese emette un rumore assordante simile, secondo la simbologia cristiana, all'eco delle martellate sui chiodi della croce. L'addetto all'uso di questo antico strumento, lo utilizzava girando per il paese per annunciare la funzione del giovedì santo, con la deposizione del Sacramento nel sepolcro e la Via Crucis con fiaccolata. Nel capoluogo fortorino resiste ancora la tradizionale processione del Gesù morto con al seguito la Madonna dell'Addolorata per le strade del paese. Ogni famiglia accende un cero o un lumino, che posiziona sulle finestre, balconi o davanti agli usci delle abitazioni, in segno di partecipazione al passaggio del sacro corteo. Con l'ultimo Gloria Padre la fine della funzione del venerdì, sancisce il silenzio delle campane, che suoneranno all'alba della domenica Pasquale per l'annuncio della resurrezione.

L'uso di questo rudimentale strumento si perde nella notte dei tempi e la tavella, assunto ormai a strumento liturgico, nella vicina Baselice si chiama la «tacchedda», in Puglia si chiama «troccola», in Molise «raganella», e così via. In ogni caso era il mezzo per comunicare ai fedeli le varie funzioni religiose legate principalmente ai riti di Pasqua. Il suono del ferro sul legno, sostituiva i sacri bronzi e in molte località del sud, come in Lucania, veniva chiamata la campana di legno. Il rumore, come detto, produce un suono stridente e, strano a dirsi, molto amplificato, una sorta di crepitio.

Uno strumento medievale cristiano che ricorda l'antichità classica in cui venivano suonati strumenti di legno presenti nelle danze religiose, quali il «crepitaculum», o sonaglio di legno servito sia per richiamare i frati nei monasteri, che per annunciare la liturgia dell'ufficio divino nei giorni della Settimana Santa, in cui, appunto, tacciono le campane. A far suonale la tavella in un tempo assai remoto, era nominato un parrocchiano cui veniva affidato il compito di vigilare sulla custodia dell'oggetto, e quindi assicurarne il funzionamento, per poi iniziare, vestito con un saio rosso e un cappuccio, il suo giro per i quartieri ad annunciare l'inizio della Passione e Resurrezione di Cristo. Molti bambini seguivano il «tavellano» durante il suo tragitto, per essere scelti a suonare l'antico strumento. E come dice don Michele Benizio, parroco di Baselice, «lo spirito di oggi, immerso in tanti rumori, ha bisogno, nel silenzio sacro di preghiera, di percepire lo scuotimento della terra nella crocifissione e morte di Gesù».