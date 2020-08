L’Ente Parco Regionale del Taburno Camposauro entra in Campania>Artecard.

A partire da oggi, infatti, i possessori del pass turistico promosso da Scabec - società in house della Regione Campania che da oltre 15 anni promuove l’immenso patrimonio culturale del territorio - potranno svolgere gratuitamente alcune delle tante attività offerte dall’area protetta del Taburno-Camposauro.

Escursioni guidate lungo sentieri di montagna, circuiti tracciati da percorrere in mountain bike che attraversano la bellissima faggeta del Taburno, passeggiate con guide esperte, visite guidate a santuari e luoghi d’importanza storica, postazioni pic-nic in località Camposauro e passeggiate a cavallo; sono queste alcune delle esclusive esperienze che i possessori della card culturale potranno vivere d’ora in avanti.

Grazie ad una proficua collaborazione tra la Società Campana Beni Culturali e il presidente Costantino Caturano, il Parco del Taburno-Camposauro è rientrato così nel circuito regionale che include castelli e dimore storiche, chiese e complessi monastici, musei, parchi naturali, percorsi sotterranei, grotte naturali e siti archeologici.

“La convenzione con Scabec - ha spiegato il presidente Caturano - offre l’opportunità al Parco di usufruire di una rete di comunicazione regionale che garantirà una maggiore visibilità ai tanti luoghi presenti nell’area protetta».

«L’esperienza che turisti e residenti possono vivere con Campania>Artecard si arricchisce sempre di più», spiega Giusepppe Ariano, direttore marketing & comunicazione di Scabec. «Eventi esclusivi, aperture straordinarie e anteprime delle mostre più prestigiose; ma non solo: da oggi amanti della montagne e appassionati dei percorsi green potranno trovare una valida alternativa nel pass della Regione Campania grazie all’ingresso del Parco Regionale del Taburno Camposauro».

