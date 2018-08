Giovedì 23 Agosto 2018, 07:57 - Ultimo aggiornamento: 23-08-2018 09:55

CASALDUNI - Un altro maxi incendio di rifiuti. Questa volta le fiamme sono divampate all'interno del capannone dello Stir di Casalduni, in provincia di Benevento. Al momento dell'incendio gli operai non erano in servizio.L'allarme è stato lanciato alle 5.40 dagli operatori che dovevano iniziare il turno. Numerose anche le telefonate arrivate alla sala operativa del 115. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco ancora al lavoro.«È un disastro. Siamo in emergenza. Al momento ci possiamo soltanto augurare che i vigili del fuoco riescano a spegnere le fiamme all'interno dello Stir, ma certamente si profilattici tempi molto duri per il Sannio». È questa la prima dichiarazione a caldo di Claudio Ricci, presidente della Provincia di Benevento davanti al capannone in fiamme dello Stir. Accanto a lui il sindaco di Casalduni Pasquale Iacovella.