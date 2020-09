LEGGI ANCHE

Il prefetto di Benevento,, ha sciolto il consiglio comunale di Castelvenere per la mancata approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2019. Il prefetto ha quindi nominato commissario prefettizio, in servizio presso la prefettura di Benevento. Allo stesso funzionario è stato anche conferito l'incarico di commissario ad acta per l'approvazione del documento contabile in sostituzione del consiglio comunale perché inadempiente.