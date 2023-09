«Nessuna cementificazione, ma un investimento green con un notevole ritorno per la città. No alla cultura del sospetto». L'assessora all'Urbanistica Molly Chiusolo risponde ai rilievi avanzati sul progetto campo da golf da Enzo Carbone, redattore del Piano urbanistico comunale vigente. Un Puc a sua volta contestato, partorito sotto la gestione sindacale di Fausto Pepe, e prossimo ad andare in soffitta per effetto della nuova pianificazione avviata dall'amministrazione Mastella. In particolare, il professionista ha avanzato perplessità circa l'opzione urbanistica adottata dall'ente locale su richiesta dei privati proponenti, ovvero l'Accordo di programma.

«Il requisito fondamentale - ha eccepito Carbone - è la necessità di un'azione integrata tra Enti. Se nella realizzazione del complesso unitario non s'intravvedono interventi del Comune, né compensazioni del privato, si affaccia l'ipotesi che venga meno il presupposto del vincolo dell'azione integrata e della regola pattizia tra enti. Rimarrebbe la sola necessità della variante urbanistica puntuale proposta dal privato". Il tecnico ha fatto poi rilevare che "esistono altre procedure di varianti puntuali che non richiedono il vincolo ineludibile dell'azione integrata e della regola pattizia. Ad esempio, quella prevista dal Testo unico sull'esproprio che implementa le procedure di variante semplificata anche su richiesta dell'interessato, o le disposizioni di variante puntuale specifica per le attività di produzione di beni e servizi estese, per rafforzare la flessibilità procedurale, alle attività turistiche, alberghiere, finanziarie e bancarie».

Obiezioni che trovano la immediata risposta della delegata alla pianificazione territoriale: «Le procedure che l'amministrazione sta adottando nell'iter per il via libera al campo da golf - replica Chiusolo - sono pienamente legittime. Il dibattito è lecito, la cultura del sospetto la respingiamo con fermezza. Qualche intervento fuori tempo massimo non mi pare dia un contributo utile alla discussione su un'opera su cui continua a scatenarsi solo un' inspiegabile ostilità ideologica. Antum immobiliare ha avanzato una regolare richiesta per realizzare un campo da golf con strutture pertinenziali, attraverso lo strumento dell'accordo di programma disciplinato dalla legge regionale 16/2004. C'era la condizione imprescindibile di dichiarare l'interesse pubblico: è avvenuto il 28 aprile in Consiglio comunale. In quella sede sono stati ampiamente illustrati sia la legittimità di realizzare un campo da golf in zona agricola, che i notevoli vantaggi turistici, ambientali e occupazionali che la città potrebbe ricavarne. Obiettivo dell'amministrazione è stato evitare qualsiasi cementificazione selvaggia, tutelare l'inedificabilità dell'area e aprire a un investimento green, compatibile con il contesto paesaggistico. Ancora si disquisisce inutilmente sull'eventuale differenziazione delle aree. Il progetto è unitario perché si punta a un polo sportivo di risonanza nazionale. La scelta di non modificare le aree già compatibili con lo strumento urbanistico, più che rappresentare un ostacolo, ha dato all'amministrazione la possibilità di tutelare il territorio».

Quanto alla contro-proposta avanzata dall'esperto, la titolare dell'Urbanistica risponde così: «Non era opportuna una variante puntuale allo strumento urbanistico, proprio per l'ampio respiro che l'intervento riveste sotto l'aspetto della crescita economico - sociale e, non da ultimi, per gli interventi di riqualificazione floro-faunistica e idrogeologica previsti. Di qui la necessità e la legittimità di un accordo di programma. Criticare la scelta intrapresa è esercizio sterile, soprattutto in un momento ormai conclusivo dell'iter procedurale. Siamo stati rapidi ed evitato inutili appesantimenti: in meno di un anno, si è arrivati alla conclusione della Conferenza di servizi. Sono stati acquisiti i pareri degli enti e avviata la Valutazione ambientale strategica, ultima tappa per la sottoscrizione dell'accordo di programma».