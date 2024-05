Tierra Samnium Golf Club, arrivano la firma e la polemica bis. Il sindaco Clemente Mastella e l’amministratore di Antum Immobiliare Flavian Basile hanno siglato ieri l’Accordo di programma per la realizzazione in città del campo da golf, dopo lo stop in Consiglio lunedì. Un intoppo rumoroso ma, almeno a giudicare dalla estrema rapidità nella stipula della nuova intesa, non gravato da particolari problematiche. Di diverso avviso l’opposizione, che affila nuovamente le armi dopo l’alt imposto all’amministrazione nei giorni scorsi.

APPROFONDIMENTI Benevento,accordo sul campo da golf: «Ora luce sulle modifiche» Benevento, frenata campi da golf: delibera-pasticcio è scontro in Consiglio Benevento, campo da golf: società e Comune siglano l’intesa. Resort più vicino

IL SINDACO

«Rispetto alla sottoscrizione avvenuta il 26 aprile scorso - spiegano il sindaco Clemente Mastella e l’assessora Molly Chiusolo - l’Accordo di programma è stato integrato con i due emendamenti approvati dal Consiglio comunale nell'aprile del 2023, inizialmente non inseriti per un mero errore di trascrizione dell’atto in quanto risultavano solo allegati alla delibera. L’introduzione impegnerà il privato, da un lato, a consentire la fruizione degli impianti in favore di soggetti in situazione di fragilità sociale e personale, dall’altro, ad adottare pratiche ambientali sostenibili per la cura e il mantenimento delle aree verdi della struttura. Tali obblighi, che il Consiglio comunale, all’unanimità, ha ritenuto di introdurre nella disciplina del rapporto col privato, sono rafforzativi di una progettualità dell’amministrazione intesa al perseguimento di una particolare attenzione per alcune categorie di persone svantaggiate e per la cura dell’ecosistema, senza ostacolare la trasformazione e la rigenerazione di un’ampia fascia periurbana di zona a verde della nostra città».

Variazioni che però non si limitano ai due emendamenti dimenticati. Lo conferma la stessa amministrazione, che puntualizza: «Le ulteriori modifiche - affermano Mastella e Chiusolo - lungi dal modificare l’essenza del programma di pubblico interesse, traggono fondamento in un allineamento squisitamente tecnico rispetto all’obbligo di introdurre nella versione finale gli esiti della complessa istruttoria derivante dall’attivazione della Conferenza di servizi. Le risultanze dovevano trovare obbligatorio riscontro nella versione finale dell’Accordo, ivi incluse le prescrizioni della Provincia. L’implementazione del progetto, con riferimento al cronoprogramma, sono giustificate unicamente dalla necessità di meglio ridefinire lo sviluppo della fase attuativa assicurando l’unitarietà dell’iter costruttivo, come prescritto dalla Provincia. Restiamo convinti - concludono sindaco e assessora - che il progetto apporterà benefici oggettivi e indubitabili alla città in termini di impatto turistico, potenziamento di comparti vitali dell'economia cittadina e arricchimento dell'offerta sportiva. È la ragione per cui presto torneremo in Consiglio per l'ok definitivo all'Accordo di programma».

L’OPPOSIZIONE

E si annuncia ora una nuova battaglia in Consiglio per il nuovo passaggio di ratifica, come lasciano chiaramente intendere tutti i gruppi di opposizione: «Comprendiamo la fretta di chiudere una pagina terrificante per la credibilità dell’Amministrazione, ma non siamo sicuri che la fretta sia stata buona consigliera. Nel comunicato diramato da Palazzo Mosti si parla non solo del recepimento dei due famosi emendamenti, ma anche di ulteriori modifiche apportate al testo originario dell’Accordo a suo tempo votato in Consiglio comunale. Modifiche, si afferma, rese necessarie dagli esiti della conferenza di servizi. Verificheremo se tali modifiche sono effettivamente coerenti con precise prescrizioni poste da enti pubblici, o se rispondono a esigenze diverse e non direttamente riconducibili al pubblico interesse. Nel secondo caso, vien da dire che errare è umano ma perseverare è diabolico, giacché, sommando le incongruenze della prima e della seconda firma, ci troveremmo al cospetto di un discreto campionario di forzature e violazioni normative».