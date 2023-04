Campo da golf a Benevento, Mastella: «Citati come emblema positivo»

Dopo il primo sì al campo da golf in città, arrivato venerdì scorso al termine dell'ultimo Consiglio comunale che ha dato l'ok al riconoscimento dell'interesse pubblico e sociale dell'opera, il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, torna a parlare del Tierra Samnium Golf Club a 18 buche, sostenuto da Coni e Credito sportivo nell'ambito del circuito della Ryder Cup, la massima manifestazione golfistica al mondo.

«Il campo da golf di Cretarossa è citato in uno studio, commissionato da Coni e dall’agenzia Sport e Salute, di uno dei più prestigiosi think tank italiani, l’Ambrosetti-The European House, come emblema di potenziamento territoriale nel segno della promozione delle discipline sportive, della sostenibilità ambientale e sociale e per le favorevoli ricadute economiche e occupazionali sul territorio» annuncia in una nota la fascia tricolore del capoluogo sannita.

Mastella, poi, ha replicato alle osservazioni giunte dalla minoranza. «Al contrario di quanto affermato in Consiglio da qualche pseudo-dotto di Salamanca e da qualche luminare della domenica, i campi da golf tutelano l’habitat ambientale e il territorio e producono ossigeno, assorbendo Co2. Si legge da esperti, veri e qualificati, che un metro quadrato di prato assorbe 2 kg di Co2, un campo da golf può rientrare nella logica di un pozzo di carbonio ed è una chiave innovativa di tutela green perché si tratta dell’unico sport che nella foodprint assorbe e non rilascia Co2» prosegue il sindaco.

Secondo lo studio di Ambrosetti il progetto Tierra Samnium Golf avrà una ricaduta economica sul territorio da 800 milion di euro. L'impianto sportivo, secondo il progetto, sarà arricchito anche da altre strutture per il tennis, il padel, il calcio a 5 e l’arrampicata. «Almeno 135 donne e uomini avranno lavoro in una zona dove oggi non c’è assolutamente nulla - conclude Mastella - siamo ancora più convinti che la città da questo progetto avrà solo da guadagnare su tutti i fronti: ambientale, economico e sociale. Ai censori che si camuffano da grandi luminari del nulla, non possiamo dedicare troppa attenzione».