Campo solare, Megna: bene aiuti per famiglie disagiate

Aiuti per sostenere le famiglie con disagio economico nella spesa per iscrivere i propri figli ai campi solari. La richiesta era stata avanzata dalla consigliera di Civico 22, Giovanna Megna, alla maggioranza che ha accolto la richiesta.



"Ringrazio l’assessora Coppola e il presidente di commissione Rosario Guerra - scrive Megna - per aver dato seguito alla richiesta di sostenere le famiglie con meno strumenti nella spesa dei campi solari, spesa che pesa in maniera anche consistente e per un lungo periodo dell’anno. È stata indetta una procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione di gestori che svolgono attività di centri estivi-campi solari, che stipuleranno una convenzione con il Comune e avranno diritto al rimborso delle spese di iscrizione e frequenza nel periodo 15 giugno-15 settembre di quest'anno, per i minori appartenenti a famiglie in condizione di disagio economico o con entrambi i genitori che lavorano".

"Un intervento - conclude la consigliera di opposizione - che va incontro alla necessità di favorire i genitori che lavorano, soprattutto le donne, i cui tassi di occupazione al Sud sono fermi al 35%, come evidenziato dall’ultimo dato Svimez".