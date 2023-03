A Campolattaro l'assemblea del Welcome

Un doppio appuntamento all'insegna della sfida per l'accoglienza e l'inclusione grazie alla rete dei "Piccoli Comuni del Welcome". L'epicentro della mobilitazione sarà Campolattaro, dove confluiranno le strategie e gli sforzi dei 50 piccoli comuni che aderiscono alla rete. L'occasione per fare il punto sullo stato delle progettazioni, sulle sinergie in chiave welfare e per ragionare sul futuro della rete stessa.

Venerdì, infatti, presso la sala consiliare del centro sannita, a partire dalle 9 prenderanno il via i lavori assembleari, che prevedono in apertura il saluto istituzionale del sindaco di Campolattaro Simone Paglia; a seguire la Charity Fundation “Act for Ucraine” incontrerà le fasce tricolori del welcome per i “Patti di collaborazione” con i Comuni ucraini. Quindi la relazione "Net-Come: incontriamoci e conosciamo la rete", a cura del professore Francesco Vasca. E ancora il focus di Angelo Moretti su "co-progettazione e politiche di Welcome"; "La comunicazione del welcome e presentazione della scuola Italia dei Comuni", a cura di Gabriella Debora Giorgione; laboratori. Dopo la pausa pranzo, l'intervento di Matteo Biffoni sui "piccoli comuni messi alla prova dai grandi flussi migratori". Infine il dibattito in sala e ancora laboratori. Sabato 11, alle 9.30, prenderà il via l'approfondimento - sempre a cura della Giorgione - sulla comunicazione istituzionale, che prevede un laboratorio e le conclusioni sull'iniziativa.