Campoli Monte Taburno, a giugno il ritorno della «Festa della Ciliegia»

Al via il 9,10 e 11 giugno a Campoli del Monte Taburno la «Festa della Ciliegia», l'evento targato Pro Loco «Monte Taburno» con il patrocinio del Comune e dell’Unpli provinciale. Si ripropone, dunque, l'appuntamento con l'attesa kermesse, nel corso della quale non mancheranno sorprese, novità e conferme. Una tre giorni all'insegna del gusto ma anche della musica e del divertimento. Come ogni anno, sarà possibile approfittare del pacchetto turistico all inclusive (al costo di 45 euro a persona) che permetterà ai visitatori di alloggiare in una delle strutture dislocate sul territorio. Nel pacchetto completo, sono inclusi il pernottamento e la prima colazione presso gli agriturismi, b&b e hotel convenzionati per i tre giorni della festa. Poi a scelta un menu completo a cena o a pranzo il sabato o la domenica presso lo stand dell’evento nel centro storico e il posto riservato per la visita guidata in fuoristrada nei ciliegeti. È possibile prenotare, infine, in aggiunta alle altre attività, la visita nei ciliegeti a cavallo, il laboratorio dalla ciliegia alla marmellata, la degustazione guidata e il laboratorio didattico per i bambini.

Tra le novità annunciate di quest'edizione spicca l'escursione in mountain bike nella «Valle dei Ciliegi», in collaborazione con «Taburno Bikers Asd Gisoldi». Nel frattempo, per il tradizionale raduno di auto d’epoca, si è deciso di puntare sulle classiche Fiat 500. Invitati i soci del Fiat 500 Club Italia.

A completare l’offerta gastronomica ritorna, dopo i successi degli scorsi anni, la pizza alla ciliegia e la braceria con carni locali. Sarà infine ancora una volta possibile comprare il frutto direttamente dai produttori, recandosi al mercato della ciliegia.