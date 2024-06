Gli era stato revocato il permesso di soggiorno e quindi per lui era scattato il provvedimento con il quale doveva al più presto abbandonare il centro di accoglienza dove era ospitato. Ma l'uomo, un 42enne di nazionalità camerunense, di fronte a questa notifica ha reagito ferendo due carabinieri e pertanto è stato arrestato. La notizia di dover lasciare il centro, infatti, lo ha mandato su tutte le furie, provocando un autentico putiferio nella struttura. Tutto è accaduto nella serata di mercoledì presso la cooperativa «Iris», che da tempo gestisce in via Pantanella, a Campoli Monte Taburno, un centro d'accoglienza.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, di fronte all'invito degli operatori a lasciare il centro perché gli era stata revocata l'accoglienza, l'uomo li avrebbe minacciati con una forbice. Quindi l'intervento dei carabinieri della compagnia di Montesarchio ma l'uomo, anche alla vista dei militari, non ha modificato il suo comportamento, continuando a minacciare tutti. I militari hanno cercato di farlo desistere ma sono stati colpiti più volte con calci e pugni. Alla fine, però, sono riusciti a bloccare il 42enne. Il sostituto procuratore Maria Gabriella Di Lauro ha disposto che l'uomo venisse condotto presso il carcere di contrada Capodimonte, con le imputazioni di oltraggio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Per i due carabinieri entrati in colluttazione con il migrante, è stato necessario ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso del «San Pio», che hanno emesso per entrambi una prognosi di 15 giorni. Nelle prossime ore, l'uomo sarà interrogato dal gip, chiamato a convalidare l'arresto.