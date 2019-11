Un padrone che porta a passeggio il proprio cane, un pastore tedesco, restando in auto. Il suo amico a quattro zampe, però, lo segue procedendo da fuori, con il fianco stretto allo sportello del veicolo, lungo la statale Appia. L'uomo, invece, ha una mano al volante e l'altra al guinzaglio del cane. È l'immagine (che non ha esitato a suscitare subito indignazione) pubblicata ieri mattina sui social e scattata nel territorio di Arpaia. L'auto ha, di fatto, rallentato il traffico sull'arteria prima che il conducente, con l'amico a quattro zampe al guinzaglio, decidesse di deviare il suo tragitto e "liberare", così, la carreggiata. Un'istantanea che ha suscitato subito l'indignazione nei confronti del proprietario del pastore tedesco che, così facendo, ha finito per mettere in pericolo l'incolumità del proprio cane e anche quella degli automobilisti. Ultimo aggiornamento: 28 Novembre, 06:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA