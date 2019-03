Quattrozampe: tutti al parco, il chip è gratis

Sabato 30 Marzo 2019, 03:30

BENEVENTO - L’appuntamento è dalle 9 alle 13 presso il Fido Park di via vittime di Nassiriya, gli invitati sono tutti i cani di Benevento e provincia ancora sprovvisti di microchip: per i loro umani questa è infatti l’occasione giusta per ottenere il servizio gratuitamente e senza passare per la consueta burocrazia. L’iniziativa vede in prima linea, e sulla stessa lunghezza d’onda, le diverse associazioni animaliste del Sannio: la Lega nazionale difesa del cane sezione di Benevento, l’Oipa, l’Enpa. Sono loro soprattutto a sottolineare l’importanza della microchippatura anche sulla scorta della loro esperienza diretta: capita spesso che i randagi siano cani «padronali» che si sono smarriti e che non è stato possibile riportare a casa proprio per l’assenza di questo essenziale supporto per l’identificazione. L’iniziativa è organizzata dall’Asl di Benevento e patrocinata dal Comune; i proprietari dovranno semplicemente portare con sé una fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale.