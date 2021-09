I vigili urbani trovano una famiglia per la cagnolina Kira

BENEVENTO - La Polizia locale di San Lorenzello è riuscita a far adottare una cagna di nome Kira di quattro anni a una famiglia che l’ha portata con sé in Lombardia. L'animale era stato più volte segnalato come cane aggressivo da parte di numerosi cittadini laurentini; a seguito delle segnalazioni sia la polizia locale che il servizio veterinario dell’Asl Benevento erano dovuti più volte intervenire.

«Ringrazio i colleghi Fato e De Vincentis per l’impegno profuso affinchè l’animale venisse adottato da una famiglia che nulla gli farà mancare, atteso che il destino a cui andava incontro era quello della chiusura in un canile. Anche questi piccoli interventi, confermano l’attitudine di una polizia locale sempre al servizio dei cittadini», commenta Fioravante Bosco, comandante dei vigili urbani di San Lorenzello.