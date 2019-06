Una coltivazione a uso familiare. I carabinieri della stazione di Pontelandolfo hanno denunciato padre, madre e figlio per coltivazione illecita di cannabis indica. All'interno della loro abitazione i militari hanno ritrovato quattro piante, tenute in vaso, che sono state sequestrate e inviate all'Arpac di Benevento per le analisi sulla concentrazione del principio attivo.

Venerdì 21 Giugno 2019, 13:06

