Cantiere sul San Nicola: marciapiedi già off limits. Intanto apre il Decò

È iniziato ieri il montaggio dell'area di cantiere da parte della ditta incaricata di eseguire i lavori sul ponte San Nicola. La presenza degli operai che hanno provveduto a sistemare la necessaria segnaletica per gli automobilisti ed a recintare alcuni tratti della struttura con transenne, ha fatto pensare al via immediato degli interventi che riguardano prioritariamente la ristrutturazione e in alcuni casi il rifacimento dei marciapiedi, attualmente inutilizzabili e non percorribili da un lato, mentre dall'altro presentano buche e avvallamenti. In realtà l'inizio dei lavori ancora non è stato fissato: vanno completati gli adempimenti non solo di natura burocratica, ma anche logistici, come spiega l'assessore ai lavori pubblici Mario Pasquariello: «Non c'è stato ancora l'auspicato via ai lavori, presumo, invece, che la ditta appaltatrice si sia anticipata con la cantierizzazione. Del resto, prima di iniziare i lavori c'è bisogno di una apposita ordinanza, che ancora manca, per regolare il traffico».

Nei prossimi giorni, dunque, ci sarà un summit tra addetti dell'ufficio traffico, assessorato ai lavori pubblici e polizia municipale per pianificare le variazioni alla circolazione. L'esigenza è quella di affrettare i tempi visto che il ponte che è una delle principali vie d'ingresso in città, e collega in maniera più agevole gli abitanti del quartiere Capodimonte e delle numerose contrade adiacenti al centro della città. Giocoforza ci saranno dei disagi, ma va anche detto che dopo una lunghissima attesa, anche i lavori sono inderogabili. «Per quanto concerne i dettagli dei lavori ha chiarito l'assessore i marciapiedi saranno rifatti sul ponte per l'intero lato sinistro procedendo in direzione Capodimonte. Dall'altro lato, invece, si opererà solo su alcuni tratti visto che la situazione è migliore. Inoltre l'assessorato per quel tratto ha previsto anche un altro tipo di intervento, migliorativo, che renderemo pubblico nelle prossime settimane considerato che ci sono ancora dei dettagli da sistemare. Il ponte San Nicola, del resto, è stato da sempre una priorità per l'importanza legata ai collegamenti e il largo utilizzo che ne fanno pendolari, studenti, cittadini comuni ed anche turisti e visitatori della nostra città». La circolazione potrebbe essere dirottata, come in passato, su via Ponticelli, ma è possibile anche l'installazione di semafori per il transito a senso unico alternato sul ponte. In questo senso si deciderà appunto nei prossimi giorni. Nel frattempo si registrano le prime proteste dei pedoni che utilizzano la struttura per recarsi nel centro. «Con l'apposizione delle transenne ha detto il pensionato Gerardo D'Agostino non possiamo più transitare a piedi per quel tratto. Spero che i lavori inizino e si concludano al più presto, il disagio è evidente anche in vista della riapertura delle scuole per tanti studenti che non viaggiano con auto: sarebbe stato il caso di chiudere i marciapiedi alternativamente».



Si è invece concluso con esito positivo ieri l'iter autorizzativo per il nuovo punto vendita «Decò» di via dei Mulini. «Il ritardo nel rilascio dell'autorizzazione - ribadisce in una nota Palazzo Mosti - è da attribuire solo all'impresa richiedente che non ha prodotto tempestivamente la necessaria documentazione». Il sindaco Clemente Mastella si è detto «felice che la vicenda si sia risolta in tempi relativamente rapidi e che un'altra importante attività commerciale si insedi nella nostra città. I miei auguri - aggiunge il primo cittadino - all'impresa e ai dipendenti della stessa affinché la loro attività possa affermarsi nella nostra città garantendo prospettive durature alle maestranze e alla società stessa».