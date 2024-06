«L'Asl non utilizza tutte le ore disponibili per garantire i turni dei medici sulle ambulanze del 118 ma noi continueremo a oltranza a rivendicare in ogni sede il diritto al corretto esercizio delle prerogative sindacali per ottenere un confronto con l'azienda, finalizzato a evitare il depotenziamento dell’emergenza 118, fortemente contrastato da cittadini, associazioni, sindacati, Ordine dei medici, sindaci e rappresentanza politica trasversale». A renderlo noto, in un documento, le organizzazioni sindacali Anpo, Ascoti, Cimop, che costituiscono la federazione Cimo Fesmed, decise a portare avanti la battaglia contro la riorganizzazione del sevizio.

APPROFONDIMENTI Ambulanze e medici, Mastella media con Volpe San Giorgio del Sannio, ambulanze e medici: candidati compatti contro i tagli al 118 Sannio, 118 autorizza turni sulle ambulanze per il mese di giugno, ma non a San Giorgio

LA LINEA

«La demedicalizzazione dei cinque turni notturni del Saut 118 di San Giorgio del Sannio - spiega Emilio Tazza, medico dell'emergenza e segretario Cimo della sezione Asl di Benevento - è l’ennesima dimostrazione di una preordinata volontà di sottrarre la competenza medica dalle ambulanze. In questi casi l'Asl non può giustificarsi con la carenza dei medici, tenuto conto che i turni possono essere facilmente coperti con le prestazioni aggiuntive consentite fino al completamento delle 48 ore settimanali di lavoro, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge». La decisione assunta dall'azienda sanitaria, secondo i sindacati, «allarma e sconcerta, perché non si capisce per quale ragione non autorizzi l’orario massimo delle 48 ore di lavoro settimanali, rinunciando a un cospicuo tesoretto di ore utilizzabili per coprire le carenze d’organico. Per questo, siamo costretti a smentire le dichiarazioni dell’Asl, che invece asserisce di utilizzare l’orario massimo di lavoro dei medici per far fronte alla carenza di personale. Si tratta di un’affermazione non veritiera, ribadita anche in occasione dell’incontro che il presidente della Conferenza dei sindaci Clemente Mastella ha avuto con le associazioni. Anche in questa occasione, non ci è sembrato che la posizione aziendale fosse improntata ai principi di buona fede e di leale collaborazione tra le parti». La demedicalizzazione dei cinque turni notturni al Saut di San Giorgio del Sannio è arrivata dopo altri tagli avvenuti nell'ultimo periodo. «Non è la prima volta - continua Tazza - che si demedicalizzano i turni nei Saut e, infatti, è già accaduto nei mesi scorsi a Morcone, Vitulano, Cerreto Sannita, dove ad aprile sono stati cancellati 30 turni diurni di 12 ore ognuno. Noi siamo convinti che se si vuole affrontare correttamente il problema della demedicalizzazione, bisogna parlare innanzitutto il linguaggio della verità e ammettere che soltanto con la puntuale applicazione delle norme è possibile assicurare una più ampia copertura dei turni senza provocare discontinuità nel regolare svolgimento del servizio».

LA MOBILITAZIONE

Le organizzazioni sindacali Fimmg, Snami, Cisl, Smi, Fmt, che rappresentano i medici di Medicina generale e della Continuità assistenziale, insieme a Cimo hanno espresso la più netta contrarietà al piano di demedicalizzazione delle ambulanze del 118, evidenziandone le criticità. «La federazione Cimo Fesmed - concludono i sindacalisti - ha ripetutamente sollecitato il management ad aprire un confronto trasparente sulla corretta interpretazione della legge che regola l’orario di lavoro, ma purtroppo dobbiamo constatare con amarezza che la richiesta d’incontro è stata inspiegabilmente ignorata. La mancanza di dialogo sull’argomento ci preoccupa, perché riteniamo che il progetto della demedicalizzazione attuato dall'Asl abbia già gravemente pregiudicato l'uniformità di accesso alle cure soprattutto nelle aree interne dove purtroppo, come denunciato sugli organi d’informazione, in questi ultimi mesi si sono verificati ritardi nei soccorsi con conseguenti eventi avversi drammatici». In più occasioni, i sindacati hanno espresso la volontà di arrivare a un confronto tra le parti, con documenti alla mano, per poter valutare insieme le strategie da mettere in campo e trovare soluzioni condivise. Invece, osservando quanto sta accadendo, sembra di assistere a un inutile braccio di ferro di cui si conosce già l'esito, tra le associazioni, le organizzazioni sindacali e l'azienda sanitaria locale.