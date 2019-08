CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 31 Agosto 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La sosta a pagamento ripiomba nel caos. Piazza Risorgimento, il piazzale in zona Tribunale, il parcheggio nei pressi dell'Inps e dell'Agenzia delle Entrate, così come lo stadio Vigorito, il terminal bus e il Seminario da oggi tornano a essere orfane di legittima gestione. È l'ennesimo colpo di scena nel travagliato iter di affidamento dei 1.791 stalli a pagamento posti a gara dal Comune da due anni senza riuscire a portare a termine la procedura.L'ultimo capitolo in ordine di tempo lo ha scritto ieri il nuovo dirigente del settore Mobilità Maurizio Perlingieri, da poco subentrato nel ruolo al predecessore Andrea Lanzalone. Ed è proprio di Lanzalone il provvedimento ridotto in coriandoli ieri da Perlingieri con la determina di annullamento in autotutela della «Manifestazione di interesse per eventuale affidamento temporaneo della gestione dei parcheggi a pagamento».