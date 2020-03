LEGGI ANCHE

La candidatura diquella volta fu proposta un po’ così. Era il 2018, obiettivo da puntare il 2020. La corsa si bloccò e la selezione vide l’esclusione anche dell’altra candidata sannita,. Nella finale a dieci prevalseche in questi mesi sarà al centro dell’attenzione per le sue risorse artistiche e culturali, anche se l’effetto-Covid 19 peserà sui ricavi economici e sui risultati turistici dell’impresa.Già si pensa però a quale città sarà capitale italiana della cultura per il prossimo anno. Sono 43 le città candidate che adesso invieranno i loro dossier alla giuria composta da esperti. Entro il 30 aprile verrà selezionata la lista dei dieci migliori progetti, a giugno la scelta finale. Il piano messo in campo dalla «capitale» verrà finanziato con uno stanziamento di 1 milione dal ministero dei Beni culturali.Fu proprio l’attuale ministronel suo precedente mandato, a istituire questo riconoscimento conquistato nell’ordine alle città di Cagliari, Lecce, Perugia, Ravenna e Siena nel 2015, Mantova nel 2016, Pistoia nel 2017 e Palermo nel 2018. Nel 2019, cioè l’anno in cui Matera è stata Capitale Europea della Cultura, il titolo italiano non è stato assegnato. Quest’anno, invece, il logo sarà Parma 2020.Tra le città candidate nella tornata che porterà alla selezione in vista del 2021, per la Campania, vi sono Capaccio Paestum, Castellammare di Stabia, Giffoni Valle Piana, Padula, Procida e Teggiano. Ma torniamo alla precedente esperienza che coinvolse il capoluogo sannita. Il tentativo di Benevento verso l’obiettivo 2020 abortì non senza ragione. Diciamo che la scommessa fu affrontata forse senza eccessivo ottimismo.Probabilmente pesarono anche le ricognizioni della commissione sui beni culturali e lo stato di manutenzione generale della città. La corsa alla nomination, tra l’altro, coincise con il periodo natalizio in cui Benevento si presentò con una serie di scelte ritenute «leggermente» kitch e dal sapore strapaesano che fecero esplodere polemiche, la più feroce, con l’intervento della Soprintendenza, per l’installazione di una ruota panoramica da luna park dinanzi alla Rocca dei Rettori.Oggi, come allora, però Benevento avrebbe sulla carta molte più chance di tante possibili candidate per il riconoscimento di capitale italiana della cultura. Ne è convinto il sindaco Mastella che annuncia infatti la partecipazione alla corsa per il titolo. «Giocheremo le nostre carte - dice - per un risultato che credo sia alla nostra portata e che rappresenterebbe anche un segnale straordinario di ripresa dopo lo tsunami coronavirus. Gli uffici competenti saranno impegnati sin da ora per allestire il dossier con i progetti da promuovere in vista di un programma organico da sottoporre al ministero. La candidatura di Benevento quale capitale italiana della cultura dunque ci sarà e sono convinto che potremo corredarla di ulteriori passaggi che nel frattempo avremo posto in essere nel cammino di valorizzazione dei beni culturali».