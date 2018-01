In migliaia, soprattutto giovani, hanno trascorso il Capodanno in piazza Castello a Benevento dove si è esibita in concerto Arisa che ha brindato al 2018. La serata è stata animata dai dj di Radio Company Luca Bravi, JoyB, Antonio Calabrese e Italo Barbieri. Sul palco, al momento del brindisi augurale del nuovo anno, è intervenuto anche il sindaco Clemente Mastella insieme ad alcuni assessori.

Lunedì 1 Gennaio 2018, 10:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA