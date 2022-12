Aperitivi e movida di Capodanno, scatta la stretta sui controlli in città ma soprattutto nei vicoli del centro storico, luogo caldo di ritrovo dopo l'atteso brindisi di mezzanotte. L'ordinanza prevista dalla Questura, già in vigore da ieri e attiva fino alle 7 di domani, prevede controlli nelle strade che si affolleranno dopo la mezzanotte e in molti bar che, dopo una pausa di qualche ora, riapriranno fino all'alba. Ai servizi di vigilanza prenderanno parte poliziotti, carabinieri, finanzieri e vigili urbani. Il tutto sotto il coordinamento del vice questore vicario Bianca Lassandro. In campo anche la polizia municipale, coordinata dal comandante Fioravante Bosco.

APPROFONDIMENTI Cotechino e lenticchie, perché li mangiamo a Capodanno? I romani ne regalavano un sacchetto per augurare ricchezza Gianni Mazza, parlo di me: «Suonare al Veglione è come un rapimento, sei solo con la musica»

La Polizia municipale presterà servizio nella notte di San Silvestro da mezzanotte alle 7 con una pattuglia automontata composta dal comandante e da due agenti. Oltre alla verifica delle questioni relative al traffico, gli agenti della municipale saranno coordinati dal responsabile del servizio di ordine pubblico della Questura per tutte le necessità che dovessero presentarsi. Inoltre saranno monitorate anche le strutture ospedaliere per verificare se ci sono stati ferimenti per l'uso di botti. Intanto, i controlli sui venditori di materiale pirotecnico proseguiranno anche nella giornata di oggi.



Accertamenti doverosi che, però, non devono interrompere i normali festeggiamenti, come spiegano dalla sede del Comitato locali del centro storico. «Rivendichiamo la correttezza del nostro operato. Abbiamo previsto una serie di piccoli eventi, delle esibizioni di dj che possono attirare i più giovani. Le attività si fermeranno prima di cena e prevediamo la riapertura dei locali dopo la mezzanotte» spiega il presidente Bartolomé Ruiz Jimenez. E in relazione all'ordinanza con la quale il Comune di Benevento ha vietato la vendita di bevande in contenitori di vetro e in lattina, anche ai distributori automatici, con validità dalle 20 di stasera alle 7 di domani, Jimenez replica così: «È un provvedimento che penalizza il commercio, e in particolare gli esercenti onesti e rispettosi delle regole, ma non risolve il problema della movida selvaggia».

Nel provvedimento si legge che «il consumo di bevande con utilizzo di contenitori di vetro o lattine può costituire pericolo per l'incolumità pubblica dei cittadini soprattutto nei luoghi di maggior afflusso di persone. Constatato che nella serata del 31 dicembre per consuetudine si svolgeranno i festeggiamenti per il Capodanno con un notevole afflusso di persone nei pubblici esercizi per il tradizionale brindisi, si ritiene di dover porre in essere azioni per tutelare la sicurezza delle persone, preservare l'ambiente e nel contempo contribuire a creare le condizioni affinché vi sia maggiore garanzia di ordine e sicurezza». Il dirigente alle attività produttive Gennaro Santamaria spiega che «ci sarà un controllo particolare sui locali per far rispettare l'ordinanza e cercare di avere un controllo della movida. Si è dato uno strumento in più per rispettare le regole e sono fiducioso che i cittadini sapranno comportarsi civilmente». Sulla questione è intervenuto anche Luigi Marino, presidente del Comitato centro storico.

«Abbiamo letto - dice - l'ordinanza emanata dal Comune per i festeggiamenti di fine anno. Ai divieti imposti per limitare l'inciviltà di alcuni bisognerà far seguire i doverosi controlli, al fine di evitare che, anche questa ordinanza, rappresenti una imago sine re. È evidente che si può festeggiare ma nel rispetto degli altri e delle regole. Un buon aperitivo nel centro, composto, non chiassoso, diventa gradevole e accattivante. Purtroppo, ma la cosa è nota, non tutti rispetteranno ordinanze, regolamenti e buon senso. Per questi ultimi, allora, giungano serrati e incisivi controlli. Che si facciano seguire, quindi, alle dichiarazioni di intenti, le sanzioni per chi non dovesse adeguarsi alla legge». Marino auspica, nonostante la consapevolezza che la fine dell'anno rappresenta un momento critico per la gestione della sicurezza, «che le forze dell'ordine sapranno esercitare il doveroso controllo del territorio al fine di evitare situazioni di pericolo per i residenti. Agendo insieme, Comune e forze dell'ordine, potranno garantire sereni festeggiamenti per tutti. Noi speriamo che possa essere così. Non vorremmo, infatti, iniziare il primo dell'anno con l'ennesima critica all'amministrazione».



Infine, massimo impegno anche per la pulizia delle strade e per la raccolta rifiuti dei mezzi Asia per il day after. In particolare, nonostante l'ordinanza comunale vieti la vendita di bevande in contenitori di vetro o lattina, è prevista maggiore attenzione per svuotare i carrellati verdi dei ristoranti e dei locali, che contengono le bottiglie di vetro.