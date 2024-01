I festeggiamenti di fine anno, tra brindisi di mezzanotte e botti restano appuntamenti intramontabili. E fortunatamente in tutto il Fortore non c'è stato il temuto bollettino di guerra a causa dell'uso irresponsabile dei fuochi di artificio. Non sono mancati però, i classici episodi di vandalismo gratuito, alcuni dei quali anche pesanti, come il danneggiamento di una campana per la raccolta di vetro a Foiano Valfortore. Un gesto che lo stesso sindaco Giuseppe Ruggiero ha condannato senza mezzi termini. «Ovviamente l'increscioso atto mi vede costretto a sporgere denuncia presso i carabinieri di Baselice - dice il sindaco - nei confronti di alcuni deficienti, perché solo così è possibile definire persone che mettono fuochi pirotecnici nelle campane del vetro, causando danneggiamento a strutture pubbliche, sversamento di rifiuti, e possibile pericolo per gli operatori preposti alla raccolta differenziata. L'episodio avvenuto a pochi minuti dello scadere del 2023, ma per sfortuna dei responsabili è stato ripreso per intero dal sistema Avigilon installato nella zona che ha consentito anche di individuare le targhe delle macchine presenti nel luogo al momento dell'atto vandalico».

Ruggiero si dice mortificato per l'atto vandalico messo a segno durante i festeggiamenti per l'arrivo del nuovo anno. In altri Comuni si è registrato solo un accumulo di residui di botti lungo le strade ma non c'è stato danneggiamento di contenitori o beni pubblici.

«Spesso trascuriamo i danni ambientali causati dai resti di botti e fuochi d'artificio - dice il sindaco di San Giorgio la Molara Nicola De Vizio - che restano abbandonati lungo le strade e gli spazi pubblici, per non parlare dello stress che i fuochi di artificio in particolare i botti di capodanno, causano a bambini, anziani e animali. Un modo di celebrare che purtroppo non avviene in molti casi in maniera responsabile oltre che sostenibile. I Comuni non possono che adoperarsi per la pulizia e rimozione dei residuati, ma resta purtroppo l'impatto ambientale negativo del materiale utilizzato per costruire i botti». E restano sempre le solite raccomandazioni basilari, ossia di non riutilizzare i residui di prodotti inesplosi, che spesso si rivelano ancor più pericolosi.