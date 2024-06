Comincia nello spirito del dialogo il «Caporaso II» a Tocco Caudio. Il riconfermato sindaco Gennaro Caporaso ha infatti teso la mano allo sfidante Raffaele Concia, sconfitto per la seconda volta in cinque anni.

«Già in campagna elettorale - spiega il sindaco - ho messo da parte il più possibile la polemica, preferendo parlare della Tocco che verrà, che noi dobbiamo costruire da subito, tutti insieme». Un impegno che continua, dunque, cercando in primis la condivisione degli obiettivi. «In primis, mi hanno spinto a continuare proprio i miei concittadini - spiega Caporaso -, persone eccezionali con cui ho trascorso cinque anni di confronto continuo sulle cose da fare per il bene del paese». Nell’immediato, c’è una programmazione da portare a termine, naturalmente con alcune priorità che il rieletto sindaco ritiene decisive per lo sviluppo della comunità. «Dobbiamo completare i progetti finalizzati ad assicurare una migliore vivibilità in paese, intervenendo nel contempo sui collegamenti verso gli altri comuni, come pure nella direzione del parco naturale. Nel primo caso, penso innanzitutto agli interventi che interessano l’edilizia scolastica ma anche alla nuova casa canonica, che deve diventare sempre più uno dei punti di aggregazione per la comunità; nel secondo alla necessità di migliorare una viabilità che in più punti ha bisogno di un intervento manutentivo».

APPROFONDIMENTI Benevento, elezioni comunali 2024: i sindaci riconfermati sono 17 su 26 Benevento, Mastella blinda Pugliese: «Non è in discussione» Elezioni Sannio, sport e cambiamento le ricette dei leader

Per quanto riguarda il Consiglio comunale, in attesa della seduta d’insediamento e del conferimento delle deleghe, il dato che emerge è quello della conferma «ambo latere»: oltre al sindaco, rientrano nell’aula consiliare 6 consiglieri su 10, di cui 4 della maggioranza (Giuseppe Tontoli, Cosimo Capasso, Andrea Loia e Antonio Spitaletta) e due della minoranza (il candidato sindaco sconfitto Raffaele Concia e Giuliano Calvanese). Anche per Raffaele Coppolaro, che completa il gruppo di minoranza, il parlamentino comunale non è peraltro una novità, in quanto è già stato consigliere fra il 2014 e il 2019 con il sindaco Antimo Papa, così come non è nuovo Angelo Tontoli, che è stato consigliere dal 2010 al 2013 sempre con Papa. Alla fine, quindi, le uniche due novità sono Antonio Lombardi (che a 36 anni è anche il consigliere più giovane) e Luigia Sala, grazie alla quale c’è nuovamente una presenza rosa in Consiglio dopo cinque anni di monocolore azzurro. Di rosa, storicamente, se ne è comunque visto assai poco: Pasqualina Spitaletta nel 2014, Genoveffa Molinaro nel 2010 e Laura Lombardi nel 2005.