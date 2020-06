Denunce, perquisizioni, sequestri e sanzioni nel bilancio dell’operazione condotta, nella giornata di martedì, dal nucleo radiomobile della compagnia dei carabinieri di Cerreto Sannita. Sul campo 22 pattuglie, dislocate su tutto il territorio di competenza, da Melizzano a Morcone, per un articolato servizio di monitoraggio finalizzato al contrasto su uso e spaccio di droga e alla prevenzione dei reati. A Pontelandolfo due giovani del luogo sono stati denunciati per porto abusivo di arma. A seguito della perquisizione i militari hanno infatti ritrovato di una carabina ad aria compressa con potenza non superiore a 7,5 joule, avvolta in una coperta e occultata all’interno del bagagliaio, con relativo munizionamento. © RIPRODUZIONE RISERVATA