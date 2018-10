Venerdì 5 Ottobre 2018, 16:09 - Ultimo aggiornamento: 05-10-2018 16:18

BENEVENTO - All’una e trenta circa della scorsa notte i militari della stazione dei Carabinieri di San Leucio del Sannio hanno effettuato l’inseguimento di una Kia Sportage con 3 persone a bordo, che non si sono fermate a un posto di blocco eseguito lungo l'Appia all’altezza dello svincolo per Apollosa, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Benevento per contrastare la criminalità predatoria.Alla vista dei militari, i malviventi proseguivano a forte velocità per qualche centinaio di metri lungo la strada che conduce al centro di Apollosa per poi abbandonare l’autovettura e dileguarsi nelle campagne circostanti, sfruttando l’oscurità. Le immediate ricerche, al momento senza esito, sono state diramate alle Centrali Operative della zona che hanno fatto confluire nell’area anche le pattuglie della Radiomobile di Benevento e MontesarchioDai successivi accertamenti sull’auto si constatava che la stessa era stata rubata poco prima in una frazione di Sant’Angelo a Cupolo, a un 49enne del luogo e, nel corso della perquisizione dell’autovettura, all’interno di uno zaino, sono stati rinvenuti diversi attrezzi tipici e atti allo scasso. Sia l’auto che tutto il materiale è stato posto sotto sequestro per i rilevi e gli accertamenti del caso, mentre sono in corso le indagini per risalire all’identità dei tre fuggitivi, che verosimilmente era alla caccia di qualche abitazione da colpire.