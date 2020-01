Controlli straordinari dell'Arma con 21 pattuglie in Valle Telesina per la lotta a furti e rapine

BENEVENTO - Servizio di pattugliamento straordinario per i carabinieri della compagnia di Cerreto Sannita, con l'impiego di ben 21 pattuglie, dislocate su tutto il territorio di competenza, da Morcone ad Amorosi, teso prevalentemente alla prevenzione dei furti e delle rapine sia nei confronti di privati che di banche. Inoltre è stato posto in essere un consistente controllo della circolazione stradale sulle principali arterie tra le province di Benevento e Caserta. Maggiore impulso è stato dato anche al contrasto all’uso e spaccio di sostanze stupefacenti. Complessivamente sono stati controllato 194 autoveicoli, effettuate 8 perquisizioni e 20 contestazioni al codice della strada con conseguenti sanzioni, fermi e sequestri amministrativi. Infine è stato proposto, alla competente autorità, per il foglio di via obbligatorio nel comune di Frasso Telesino, un pregiudicato, proveniente dall’Agro aversano, che proponeva verosimili contratti con società telefoniche. © RIPRODUZIONE RISERVATA