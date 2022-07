BENEVENTO - Resta alta l’asticella dell’attenzione dei militari della compagnia di San Bartolomeo in Galdo, che nel fine settimana appena trascorso hanno effettuato un servizio straordinario nei centri del Fortore, controllando complessivamente 86 persone, 80 veicoli e 10 esercizi pubblici. In particolare, nell’ambito delle verifiche alla circolazione stradale, eseguiti dall’aliquota radiomobile e dalle stazioni dipendenti dalla compagnia, di cui è comandante il capitano Gaetano Ragano, sono state elevate quattordici sanzioni amministrative, relative a violazioni del codice della strada, per oltre cinquemila euro. Nello specifico, i carabinieri entrati in azione hanno fatto anche scattare il ritiro di tre patenti di guida per sorpasso pericoloso in curva e su striscia continua e una patente in quanto la validità era scaduta. Sono state sequestrate, inoltre, quattro automobili che circolavano senza assicurazione.