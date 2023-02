BENEVENTO - Weekend di controlli straordinari da parte della compagnia dei carabinieri di Cerreto Sannita, disposti dal comando provinciale. Venti pattuglie hanno monitorato un’area di 21 comuni con l’obiettivo di prevenire soprattutto i furti in abitazione, gli esercizi commerciali, i cantieri in corso di realizzazione per l’Alta capacità e le truffe agli anziani.

Passati ai raggi X ben 15 esercizi pubblici, 249 persone e 194 auto, tra cui 43 pregiudicati, con tre perquisizioni.



